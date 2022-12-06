شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها للنواب: الطالب المصرى يحصل على خدمات طبية بدون سقف مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، عدم وجود سقف مالى مقابل الخدمات الطبية والصحية التى يحصل عليها الطالب المصرى، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، فضلا عن الاعفاءات والمنح التى تقدم فى المجال الدراسى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء الجامعات التالية (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها) في إطار خطتها لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وشدد "سوسة" على ضرورة الحرص علي تقديم أفضل مسكن للطلاب في المدن الجامعية، وتوفير أعلي قيم غذائية، مشيرا إلي أنه رغم تكلفه الطالب شهرياً، لكننا متمسكين بالمنظومة المجانية، قائلا: "أولادنا أمانة فى أيدينا، وكافه الجامعات تسعي لخلق جيل حر يعتز بذاته وفخور بتاريخ بلاده".

وأشار "سوسة" إلى حرص جامعة بنها علي تثقيف الطلاب ووقوفهم علي كافة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة والجهود المبذولة، حيث تم إعداد جدول زمني لزيارة المشروعات القومية لتعريف طلابنا بها، فضلا عن العمل علي محاربة الأفكار الهدامة.

وعن تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، نوه رئيس جامعة بنها إلى المقرر الذي بدأ تدريسه منذ 2013 ويعد اجتيازه شرطا للتخرج، وتم تطويره بعد 2018 ليكون تحت عنوان "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد"، ثم أخيرا تطور إلى "القضايا المجتمعية" متضمنا ما يوصي به المجلس الأعلي للجامعات من قضايا مثل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومحاربة الفكر الهدام إلي جانب ما تدلوا به كل جامعة من قضايا هامة.

ولفت "سوسة" إلي الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة في مجال حقوق الإنسان ويقوم فيها نخبة من أساتذه الحقوق بالتدريس، مشيراً إلي أن الجرعة التوعوية والتثقيفية في مجال حقوق الإنسان لا يحصل عليه الطلاب من خلال الكتب فقط ولكن أيضا عبر الأفلام التسجيلية والندوات وفقا لجدول زمني محدد، فضلا عن نماذج المحاكاة.

وخلال اللقاء، أشار "سوسة" إلى مشروع جامعة الطفل مع أكاديمية البحث العلمي لإعطاء جرعة للأطفال التي يترواح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاما حول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز روح الانتماء.

وشدد رئيس جامعة بنها علي التزام الجامعة وكافة الجامعات المصرية علي تنفيذ الكود المصري الخاص بأصحاب الهمم في المباني الجديدة.