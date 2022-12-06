شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ النائب أحمد فوزى لاختياره عضوا فى اللجنة العامة لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لاختياره عضوا في اللجنة العامة للمجلس بدور الانعقاد الثالث.

واختار مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوا فى اللجنة العامة للمجلس، خلال دور الانعقاد الثالث.

وتختص اللجنة العامة للمجلس بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

يذكر أن اللجنة العامة للمجلس عقدت، أمس، أول اجتماعاتها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية.