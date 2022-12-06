انت الان تتابع خبر فقرة "جدلية" تخلق توتراً سياسياً وتلغي جلسة اليوم للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما كان من المقرر أن يعقد البرلمان اليوم، جلسة تتضمن التصويت على عدد من الدرجات الخاصة، وتأدية اليمين الدستورية لعدد من الأعضاء الجدد، بالإضافة إلى خمس فقرات أخرى بينها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول سماد الدأب المسرطن، لكن النائب الاول للرئيس، محسن المندلاوي، قرر تأجيل الجلسة "لعدم اكتمال النصاب".مراسل السومرية في مجلس النواب، بين أن عدد الأعضاء الموجودين داخل الجلسة كان مؤهلاً لعقدها، لكن انسحاب بعضهم خلخل النصاب، والسبب هو رفض فقرة "التصويت على الدرجات الخاصة".

وفي هذا الصدد، قال الكاظمي في حديث لـ السومرية، أنه لم يكن هنالك أي اتفاق على إضافة فقرة الدرجات الخاصة على جدول أعمال اليوم.

وأشار إلى أن كتل سياسية اجتمعت، مساء الأمس، وأبدت رفضها للتصويت على هذه الفقرة الجدلية، مستغرباً من اعتبار مدراء مكاتب رئيس البرلمان ونائبيه بدرجة وكيل وزير.



وأوضح الكاظمي، أن "المتعارف عليه هو انتهاء صلاحيات مدراء المكاتب بمجرد نهاية عمل رئيس مجلس النواب ونائبيه، لكن هذا التصويت سيجعلهم محتفظين بهذا العنوان حتى نهاية الخدمة"، مردفاً: "لذلك تمت مقاطعة الجلسة ولم يكتمل النصاب فتقرر رفعها".

إلى ذلك، كشف مصدر سياسي عن الدرجات الخاصة التي كان من المقرر التصويت عليها اليوم، وهم: "مدير مكتب رئيس الوزراء ومدير مكتب رئيس البرلمان، ومدير مكتب النائب الاول والثاني لمجلس النواب والامين العام للمجلس فضلاً عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية".