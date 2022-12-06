انت الان تتابع خبر لا أعرف طريقة لإيقافه.. ميسي يثير مخاوف دي يونج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الهولندي، مساء الجمعة المُقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

ورغم تقدم ميسي في العمر وبلوغه الـ35 عاما، إلا أنه "لا يزال يشكل خطرا كبيرا على المنتخبات والفرق التي يواجهها، وقد ظهر ذلك خلال مباراة أستراليا الأخيرة والتي قاد فيها "راقصو التانجو" لتحقيق الفوز 2-1".



وعن كيفية إيقافه في مباراة هولندا، قال فرينكي دي يونج، لاعب وسط "الطواحين"، خلال تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "أعرف ميسي جيدا ولعبت معه، ولكنه دائما ما يصنع الفارق سواء بتمريراته أو أهدافه".

وأضاف: "سنجد صعوبة كبيرة في مواجهة ميسي، أنا شخصيا لا أعرف طريقة لإيقافه، فهو يصنع الفارق منذ 15 عاما مع برشلونة والأرجنتين".

وأكد دي يونج أنه "كان من الصعب إيقاف ميسي في تدريبات برشلونة، موضحا أن المنتخب الهولندي سيعمل بكل قوة لتجاوز هذه المباراة".



وتطرق دي يونج للحديث عن حظوظ بلاده، بقوله: "أعتقد أن المنتخبين يمتلكان نسب متساوية في التأهل للدور نصف النهائي، ولكن الأرجنتين فريق جيد ورائع ويمتلك العديد من الأسماء البارزة".

واختتم قائلا: "لا يمكن التقليل من المنتخب الهولندي، نحن أيضا فريق كبير ولدينا أسماء جيدة، وسنسعى لتحقيق الفوز أمام الأرجنتين".

وكان دي يونج لعب مع ميسي لمدة موسم واحدة في برشلونة، وذلك عندما انضم للبارسا في صيف 2020، قادما من أياكس أمسترادم، قبل أن يرحل النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في يوليو/ تموز 2021.

جدير بالذكر المنتخب الهولندي تأهل للدور ربع النهائي، عقب الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور الـ16 من عمر المسابقة.

