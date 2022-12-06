انت الان تتابع خبر بسبب دَين بـ60 ألفاً.. منتسب يقتل شاباً في سامراء (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "مُنتسب في مدينة سامراء قتل شاباً رمياً بالرصاص، بعد أن طالب الأخير بحقه المالي والبالغ 60 ألف دينار، كان قد أقرضه للجاني".

وأشار المصدر إلى، أن "الشاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة بسبب الإصابة البليغة التي كانت في منطقة الراس، فيما تمكنت القوات الأمنية من اعتقال المنفذ".

