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بسبب دَين بـ60 ألفاً.. منتسب يقتل شاباً في سامراء (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "مُنتسب في مدينة سامراء قتل شاباً رمياً بالرصاص، بعد أن طالب الأخير بحقه المالي والبالغ 60 ألف دينار، كان قد أقرضه للجاني".

وأشار المصدر إلى، أن "الشاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة بسبب الإصابة البليغة التي كانت في منطقة الراس، فيما تمكنت القوات الأمنية من اعتقال المنفذ".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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