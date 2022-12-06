"أ دراري يا شباب".. ديل بييرو يدعم اسود الاطلس قبيل مواجهة "لا روخا"

وحسب ما نشره على حسابه في إنستغرام، فإن ديل بييرو قام بزيارة بعثة "أسود الأطلس" في مقر إقامتها بالدوحة، والتقى ببعض اللاعبين، مثل جواد ياميق وأشرف داري.وقال قائد يوفنتوس السابق باللغة الإنجليزية: "سعدت بلقائكم"، مضيفا بالدارجة المغربية: "حظ موفق أ دراري (يا شباب)".وتلقى المغرب، وهو آخر فريق عربي وإفريقي متبق في كأس العالم، مساندة من العديد من النجوم السابقين والحاليين.

ويوم أمس، استقبل المنتخب المغربي في مقر إقامته نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الذي جاء لدعم زميله في باريس سان جرمان، أشرف حكيمي.

كما خصّ الكوميدي الفرنسي الشهير، من أصل مغربي، جمال الدبوز، اللاعبين بزيارة دعم ومساندة قبل مواجهة "لا روخا".

وتنتظر المنتخب المغربي مباراة صعبة أمام إسبانيا، التي تعتبر من المنتخبات المرشحة لنيل كأس العالم 2022.



ويوم أمس، قال المدرب المغربي وليد الركراكي: "ستكون مباراة صعبة جدا لأننا سنواجه واحدة من أفضل الفرق في العالم.. سنواجه منتخبا مرشحا للفوز بالمونديال، لكن كما عودتنا كرة القدم، لا شيء مستحيل".