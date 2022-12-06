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تحديد موعد لغلق المقاهي في هذه المحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بسبب كثرة المناشدات التي تصلنا من قبل المواطنين وأولياء أمور الطلبة حول المشكلات التي تحدث في المقاهي والكوفيات، تقرر إن تغلق كافة المقاهي اعتباراً من هذا اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً؛ وذلك حفاظاً على شبابنا الواعي".

وأهابت قيادة الشرطة، بالجميع "الالتزام بالوقت المقرر والتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة وبخلاف ذلك سيتم محاسبة صاحب المقهى وغلقه".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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