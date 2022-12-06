انت الان تتابع خبر تحديد موعد لغلق المقاهي في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بسبب كثرة المناشدات التي تصلنا من قبل المواطنين وأولياء أمور الطلبة حول المشكلات التي تحدث في المقاهي والكوفيات، تقرر إن تغلق كافة المقاهي اعتباراً من هذا اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً؛ وذلك حفاظاً على شبابنا الواعي".وأهابت قيادة الشرطة، بالجميع "الالتزام بالوقت المقرر والتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة وبخلاف ذلك سيتم محاسبة صاحب المقهى وغلقه".