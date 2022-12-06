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محافظة عراقية بلا كهرباء ليومين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الفرع في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيقوم بإطفاء المغذيات التالية
١-مغذي ٣٣ك.ف /حيدرية (١و٢)
٢-مغذي ٣٣ك.ف /متنقلة المواكب
٣-مغذي ١١ك.ف/بني زيد".

وأضاف ان "الإطفاء سيكون ليومي ٧-٨/ ١٢/ ٢٠٢٢ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك لغرض أكمال أعمال ربط محطة الإطارات الجديدة قطع خط (إطارات - جواهري) ١٣٢ ك. ف".


وأشار الفرع الى انه "ستتأثر ناحية الحيدرية بهذا الإطفاء".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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