يمتد إلى 92 عاماً.. البرازيل تحقق رقماً قياسياً في كأس العالم

الخليج 365 – رياضة

انفرد منتخب البرازيل برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم الذي يمتد إلى 92 عاما، وذلك بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 2022".

