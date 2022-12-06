انت الان تتابع خبر يمتد إلى 92 عاماً.. البرازيل تحقق رقماً قياسياً في كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440394-638059188394441097.jpg
انفرد منتخب البرازيل برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم الذي يمتد إلى 92 عاما، وذلك بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 2022".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-06 | 11:19
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الخليج 365 – رياضة
انفرد منتخب البرازيل برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم الذي يمتد إلى 92 عاما، وذلك بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 2022".
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