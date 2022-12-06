الارشيف / اخبار العالم

يمتد إلى 92 عاماً.. البرازيل تحقق رقماً قياسياً في كأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يمتد إلى 92 عاماً.. البرازيل تحقق رقماً قياسياً في كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440394-638059188394441097.jpg

2022-12-06 | 11:19

يمتد إلى 92 عاماً.. البرازيل تحقق رقماً قياسياً في كأس العالم

459 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
انفرد منتخب البرازيل برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم الذي يمتد إلى 92 عاما، وذلك بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 2022".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا