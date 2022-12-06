انت الان تتابع خبر "تحوير صالنصة السيارات".. أسلوب جديد يثير حفيظة العراقيين والمرور تتوعد بـ"الغرامة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *تذمر شعبي

يشتكي المجتمع العراقي بشكل أو باخر من ظاهرة "أصوات السيارات العالية"، والتي غالبا ما تكون في المركبات والعجلات الرياضية، فكثرت الشكاوى للحد منها عبر فرض الغرامات أو اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يستخدم هذه الظاهرة من باب "التفاخر والازعاج للمواطنين".



ويقول المواطن هشام فليح (أبو عقيل) لـ الخليج 365، إن "ظاهرة أصوات السيارات الرياضية أصبحت مزعجة بشكل لا يمكن التغاضي عنه، فاستخدام هذه الأصوات من قبل فئة الشباب داخل المناطق السكنية والاحياء الشعبية يعد أمرا سلبياً ولابد من الوقوف ضده" مشيرا الى ان "هذا الامر يدفع الأهالي لتقديم شكاوى لدى الجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة".

ودعا أبو عقيل، مديرية المرور العامة، الى "فرض غرامات وإجراءات رادعة بحق كل من تدنو له نفسه استخدام هذه الظاهرة"، مبينا أن "الشعب ضجر من كثرة الظواهر السلبية، ولا يرغب بمشاهدة ظواهر جديدة تدخل اليه من المجتمعات الغربية وسياراتهم السريعة".



*دور المرور

مخالفات المواطنين وسرعتهم الشديدة وعدم الانتباه وكثرة حوادث السير، دائما ما تجد عقوبات مديرية المرور العامة، وحسب القوانين المعمول بها، فهل لـ"أصوات السيارات المرتفعة" نصيب من هذه العقوبات؟

مدير عام مديرية المرور العامة اللواء الحقوقي طارق الربيعي يوضح العقوبات الصادرة بحق المركبات التي تصدر أصوات عالية، ومقدار المخالفة المالية.

ويقول الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "المركبات التي تحور (الصالنصة) بمعنى ثقبها؛ لغرض اصدار أصوات تزعج المواطن فتفرض عليها غرامة ١٠٠ ألف دينار عراقي وفق القانون؛ كونها خالفت البيانات والتعليمات".

وأضاف: "أما بالنسبة للمركبات ذات المحرك ذو سرعة عالية وحجم كبير وتأتي من المناشئ الخارجية ومصنوعة بصوت عالي لا تخضع للغرامات ولا تعتبر هذه مخالفة".

ودعا مدير عام مديرية المرور، عبر الخليج 365، كافة أصحاب المركبات، الى "الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية".