انت الان تتابع خبر اعتقال ياباني اتصل بالشرطة أكثر من ألفي مرة (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 67 عاماً، نفّذ اتصالاته المسيئة على قسم شرطة محافظة سايتاما، خلال الفترة الواقعة بين الـ 30 من سبتمبر، والـ 8 من أكتوبر من العام الحالي، حيث وجه للمجيبين على مكالماته سيلاً من الشتائم.وقالت شرطة محافظة سايتاما في بيان صحفي، إنها تعرضت للإساءة المتكررة من قبل هذا الرجل؛ ما أدّى إلى عرقلة عملها، ليتم الوصول إليه واعتقاله.وأوضحت الشرطة أنها أهدرت وقتاً يصل لنحو 27 ساعة على الهاتف في الرد على مكالمات ذلك الرجل، الذي أجرى مكالمة واحدة تقريبًا كل ست دقائق.ووفق البيان فإن هذا الرجل وصف ضباط الشرطة بالأغبياء ولصوص الضرائب، وطالب بطردهم من عملهم.

وكشفت الشرطة أنها تمكنت من اعتقال المشتبه فيه أخيرًا، وخلال استجوابه اعترف بإجراء المكالمات المسيئة.

وذكرت الشرطة، أنه على الرغم من اعترافه، فلا يزال الدافع وراء سلوكه "غير واضح"، مشيرة إلى أنه وخلال التحقيقات تبين من خلال سجلات هاتفه، أنه مارس هذا السلوك قبل سنوات، ولكنه كثف عمله المسيء في الأشهر الأخيرة.

من جانبهم تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان مع الحادثة، حيث انتقد البعض سلوك الرجل، بينما أشاد آخرون بأسلوبه الشفاف في التعبير عن رأيه.

وكانت حادثة مماثلة وقعت في محافظة سايتاما باليابان، عام 2019، حيث تم الإبلاغ عن مسن يبلغ من العمر 71 عامًا، لإجرائه نحو 24000 مكالمة مسيئة لمزود خدمات الاتصالات الخاصة به.

