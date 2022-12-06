انت الان تتابع خبر مواطنون يشكون من إرتفاع أسعار الأمبير في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مخالفات كثيرة وملفات مليئة بعلامات التعجّب والإستفهام في بلد نفطي وثروات يحسد عليها شعبه يعيش مواطنوه حالة من الاستغلال بسبب ضعف تجهيز التيار الكهربائي ليكون صاحب المولدات وزير للكهرباء في دائرته يخالف التسعيرة الرسمية للمحافظة ويقطع التيار الكهربائي عن المواطن متى ما يشاء مستغلا الجهات المتنفذة الساندة له ومتجاهلا تعليمات الحكومة المحلية.محافظة بغداد من جانبها أكّدت فرض تسعيرة مدعومة للمواطن وأنّها تتلقّى العشرات من الشكاوى من قبل المواطنين وتسعى لمحاسبة المخالفين للتعليمات والضوابط التي تعلن بشكل شهري لمدراء النواحي والأقضية وقد تصل عقوبة المخالفين الى التوقيف أو دفع غرامة أو سحب ورقة إعتماد صاحب المولدة واستبداله بمعتمّد اخر.

وتستمرّ مشكلة عدمإالتزام أصحاب المولّدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية فعلى الرغم من كثرة المناشدات التي يطلقها المواطنون إلا أنّهم يقولون أنّ السبب الرئيسي يكمن في عدم وجود إجراءات سريعة وصارمة بحقّ المخالفين منهم.