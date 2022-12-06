شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز لتأخر تنفيذ الصرف الصحى بالشرقاوية شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزيرة التخطيط، بشأن تأخير تنفيذ الصرف الصحي بالشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة.

وأوضح في نص طلبه، أن أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، يعانون من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة، حيث لا يزال الصرف فيها يعتمد على خزانات، مما يتسبب في أزمات كثيرة منها انتشار الروائح الكريهة وتسريب مياه الصرف الصحي في الشوارع، بما يؤدي للإصابة بالأمراض.

ولفت إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة وناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب، وقد أكد ممثل محافظة القليوبية السكرتير المساعد بموافقة المحافظة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة للصرف الصحي بهذه المنطقة، كما وافقت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالقاهرة الواقع نطاقها هذه المنطقة، ووافقت ممثلة وزارة التخطيط على إدراج المشروع، كما وصل خطاب إليه من صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، يفيد بأنه تم مخاطبة محافظة القليوبية وقد ردت المحافظة بالموافقة.

وأشار إلى أنه رغم كل ما سبق، لم يتم اتخاذ خطوات جادة في الواقع، وهو ما لا يخفف من معاناة أهالي المنطقة، مطالبا بسرعة مناقشة الطلب المقدم.