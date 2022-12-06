شكرا لقرائتكم خبر عن تألق بيلنجهام يصعب من حظوظ ريال مدريد فى التعاقد مع اللاعب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن صفقة إنتقال جود بيلنجهام إلى ريال مدريد أصبحت شبه مستحيلة، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب الكبير رفقة منتخب إنجلترا فى مونديال قطر الحالي، الأمر الذي يصعب من مهمة إنتقال اللاعب إلى الفريق المدريدي، والذي من المتوقع أن يزيد سعر اللاعب بعد كأس العالم الحالية.

وتعد حظوظ الريال ضئيلة جدًا، مقارنة بحظوظ تشيلسي فى التعاقد مع اللاعب، حيث ما زال يرغب مسئولي "البلوز" فى إستقدام اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم، لا سيما أنه من المتوقع أن يرحل كلًا من جورجينيو وكانتي عن صفوف الفريق اللندني مع نهاية الموسم الجاري، بعد إنتهاء عقد الثنائي.



تألق بيلنجهام يسعد بورسيا دورتمند!

ومما لا شك فيه أن مسئولي بورسيا دورتمند سعيدون للغاية من أجل بيلنجهام، خاصة أن تألق اللاعب فى المونديال الحالي سيجعل من صفقة إنتقال اللاعب تتخطي حاجز ال 100مليون يورو للأندية الراغبة فى ضم اللاعب، الأمر الذي يجعل من اللاعب بمثابة الكنز داخل الجراد الأصفر.



أسباب تأجيل دورتمند رحيل بيلنجهام!

ويبدو أن مسئولي الفريق الألماني قاموا بترتيب أوراقهم بالشكل السليم، فعلي الرغم من وصول بيلنجهام أكثر من عرض بمقابل مادي قوي، إلا أن مسئولي بورسيا تعمدوا تأجيل المفاوضات لما بعد كأس العالم، لتحقيق مكاسب مالية أكبر من وراء بيع اللاعب.