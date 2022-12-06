وزير الداخلية: البرنامج الحكومي وضع نصب عينيه أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، ان البرنامج الحكومي لجمهورية العراق وضع نصب عينيه أهمية التعاون مع جميع الشركاء الدوليين.



وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى بمكتبه، ممثلي البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق"، مبينا انه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه وناقش معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب البيان، شدد الشمري خلال اللقاء على "أهمية الارتقاء بآفاق التعاون الأمني وتعزيز العلاقات بين العراق وشركائه على الصعيد الأمني، واستمرار الجهود المشتركة لتطوير السياسات الأمنية ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، لتحقيق الاستباق الأمني في مواجهة جميع التحديات التي تستهدف المجتمع، في مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة، فضلا عن مكافحة الجريمة المنظمة".

وبين أن "البرنامج الحكومي لجمهورية العراق وضع نصب عينيه أهمية التعاون مع جميع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال تعزيز العلاقات وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وتابع البيان، انه "جرى بحث استمرار التدريب وإقامة ورش العمل في مختلف المجالات الأمنية من بينها ما يتعلق بشرطة أمن الملاعب بالتزامن مع قرب انطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة".

من جانبه، قدم الوفد الشكر والتقدير للوزير على اهتمامه الكبير بدعم الأمن والاستقرار وتطوير العلاقات مع ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان.