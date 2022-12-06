انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب قرر تأجيل جلسته نصف ساعة".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد حددت في وقت سابق، الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً لانطلاق الجلسة.



وتتضمن جلسة مجلس النواب، التي ستعقد بعد نصف ساعة، 7 فقرات، بينها التصويت بينها التصويت على عدد من الدرجات الخاصة، وتأدية اليمين الدستورية لبعض النواب.