انت الان تتابع خبر اللواء رسول يعلن قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة كربلاء.

