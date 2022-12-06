انت الان تتابع خبر اللواء رسول يعلن قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة كربلاء.
وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات كربلاء المقدسة عملية تفتيش لمنطقة البهبهاني"، لافتاً الى أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وإصابة انتحاري آخر".
وأضاف ان "عملية مطاردة الارهابي المصاب لا تزال مستمرة".