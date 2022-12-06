بوتين يحظر المثلية الجنسية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون "يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجنس والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال)".

وأشارت القناة إلى أنه تم إدخال تعديلات على قانون "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات" وغيره من الوثائق.

وأضافت أنه وفقا لهذه التعديلات، سيتم منع مثل هذه الدعاية على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية.

وبات ممنوعا منح ترخيص العرض، لأي فيلم يروج للعلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتغيير الجنس.

كما يمنع القانون ايضاً نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين. ووفقا للقانون بات بمقدور الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات "روس كومنادزور"، ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الالكترونية المحظورة. ويمنع القانون كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه.