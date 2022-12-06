05 ديسمبر , 2022
ضباط الشرطة يفتشون نشطاء في ألمانيا (أ ف ب).
أصيبت تلميذتان عندما تعرضتا لهجوم في طريقهما إلى المدرسة في جنوب غرب ألمانيا، حسبما قال متحدث باسم الشرطة، مؤكداً ما ورد في تقرير لصحيفة بيلد اليومية الألمانية.
وقال المتحدث إنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم الذي وقع في بلدة إليركيرشبرغ التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 شخص والواقعة غربي ميونيخ.
وكانت صحيفة بيلد اليومية الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن المهاجم كان مسلحاً بسكين.
وقال وولف غانغ يورغنز المتحدث باسم الشرطة في مدينة أولم الألمانية لمحطة تلفزيونية محلية إن الشرطة اكتشفت، بعد وصولها إلى مكان الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة للتلميذتين المصابتين بجروح خطيرة، أن المشتبه به فر إلى مبنى مجاور.
وأضاف أنه تم اعتقال الأشخاص داخل المبنى دون أن يوضح عددهم وما إذا كان أي منهم هو المهاجم المشتبه به.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة تلميذتين في هجوم بسكين قرب مدرسة بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.