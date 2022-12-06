جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق مئات من قذائف المدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية

05 ديسمبر , 2022 زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وابنته يقفان مع الجنود الذين ساهموا في اختبار إطلاق صاروخ عابر للقارات (أ ف ب). أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية اليوم الاثنين.



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