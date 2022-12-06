انت الان تتابع خبر اقتصادي بشأن تحديد أسعار نفط روسيا: سينعكس سلباً على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة على "الفيسبوك" وتابعته الخليج 365، أن " السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الذي تبيعه إلى آسيا لشهر كانون الثاني إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر الى مستوى 2.20 دولار فوق متوسط خام عمان / دبي بدلا من 3.25 دولار في الشهر الحالي بسبب المخاوف بشأن تراجع الطلب واحتمال زيادة المنافسة الروسية".وأضاف، ان "تحديد سقف سعر خام الاورال الروسي بمستوى 60 دولار للبرميل سيؤدي الى المزيد من الشحنات الروسية التي ستتدفق إلى آسيا وتنافس النفط السعودي والنفط العراقي اذ تصدر حاليا روسيا نحو 2.800 مليون برميل يوميا الى الصين والهند معا وهما السوقان الرئيسان للعراق والسعودية اللذان يصدران لهما نحو مليوني برميل يوميا".

وتابع، "وسيؤدي هذا التنافس بين النفط الروسي وكل من النفط العراقي والسعودي الى انخفاض أكبر في أسعار الشحنات النفطية المتوجهة الى آسيا مما سينعكس سلبيا على العائدات النفطية العراقية خاصة في ضوء الطلب العالمي الضعيف على النفط والمخاوف المحتملة من رفع وشيك لأسعار الفائدة الامريكية وهو الذي أدى الى تهاوي سعر خام برنت حاليا وتراجعه الى مستوى 83 دولارا للبرميل".

