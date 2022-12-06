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السوداني: لدينا وقفة خاصة مع كبار المسؤولين الفاسدين (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال اجتماعه بالكادر المتقدم في مبنى وزارة الداخلية: "لدينا وقفة خاصة مع كبار الفاسدين من المسؤولين، وسيحاسبون بما يتناسب مع حجم الامانة التي فرطوا بها"، مشيرا الى ان "متابعة صغار الفاسدين لن تشغلنا عنهم".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن "الفئات المهمشة والمتعبة والفقيرة يجب عدم إرهاقها في المعاملات وتعطيلها في المراجعات".

وشدد السوداني على ضرورة، "بذل الجهد من أجلهم وتوفير إجابات وتسهيلات تيسر مطالبهم بلا تأخير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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