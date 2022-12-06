انت الان تتابع خبر السوداني: لدينا وقفة خاصة مع كبار المسؤولين الفاسدين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال اجتماعه بالكادر المتقدم في مبنى وزارة الداخلية: "لدينا وقفة خاصة مع كبار الفاسدين من المسؤولين، وسيحاسبون بما يتناسب مع حجم الامانة التي فرطوا بها"، مشيرا الى ان "متابعة صغار الفاسدين لن تشغلنا عنهم".وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن "الفئات المهمشة والمتعبة والفقيرة يجب عدم إرهاقها في المعاملات وتعطيلها في المراجعات".

وشدد السوداني على ضرورة، "بذل الجهد من أجلهم وتوفير إجابات وتسهيلات تيسر مطالبهم بلا تأخير".