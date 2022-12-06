انت الان تتابع خبر شُيد من حاويات وأحتضن 7 مباريات.. ملعب "974" يودع المونديال ويفكك بالكامل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتضن الملعب 7 مباريات في المونديال، والذي يحمل "مفتاح اتصال قطر" وأيضا يرمز إلى عدد الحاويات التي استخدمت لتشييده، صُمّم ليُفكك بالكامل بعد المونديال ويُقدّم للدول التي تحتاج للمقاعد في إطار التنمية.ويؤكد منظمو البطولة أن استاد 974 في الدوحة الذي يتسع لـ 40 ألف متفرجًا، وتم بناؤه جزئياً من حاويات الشحن، سيتم تفكيكه بالكامل وشحنة إلى دولة آخرى.

ويعتبر ستاد 974 أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

ورحب عشاق كرة القدم الذين يزورون قطر بفكرة الاستدامة، والتقط الكثير منهم صوراً تذكارية من أمام وداخل الملعب.

وواجهت قطر انتقادات دولية بسبب معاملتها للعمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة الذين بنوا ما قيمته 200 مليار دولار من الملاعب وخطوط المترو والبنية التحتية الأخرى لكأس العالم.



وتقول قطر إن الانتقاد يتجاهل إصلاحات العمل التي تم تشريعها في السنوات الأخيرة.

استاد 974، الذي سمي على اسم رمز الاتصال الدولي لدولة قطر وعدد الحاويات التي استخدمت لبنائه، لا يحتوي على أجهزة تكييف، ويستضف المباريات التي تجرى في المساء فقط لانخفاض درجات الحرارة.