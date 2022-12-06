شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تناقش مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم، لمناقشة المشروعات القومية وآفاق التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى اجتماعا لها لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب منها اقتراحان برغبة مقدمان من النائب محمد حمدي دسوقيالأول: بشأن صرف مستحقات العاملين بمستشفيات جامعة أسيوط الذين تم تثبيتهم بأحكام قضائية والثاني: بشأن إنشاء مدرسة we للاتصالات والتكنولوجيا بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء كلية علوم للبنات بجامعة الأزهر- محافظة أسيوط وآخر مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية في قرية بني غالب - مركز أسيوط - محافظة أسيوط على قطعة أرض أملاك دولة خلف الجمعية الزراعية، وآخر مقدم من آيات الحداد، بشأن إنشاء معهد للأمن السيبرانى، وإضافة منهج الأمن السيبرانى بالمراحل التعليمية المختلفة.