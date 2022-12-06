شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تبحث إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمصنعين على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المصنعين على مستوى الجمهورية بحضور الجهات ذات الصلة.

وكانت لجنة المشروعات وضعت 4 توصيات لدعم الصناعة المصرية، وهى قيام رئيس اتحاد المستثمرين بعمل تقسيم للمستثمرين على مستوى الجمهورية على 5 مناطق وموافاة اللجنة بذلك خلال 15 يوماً، على أن تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية بحضور المسئولين " الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الضرائب – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر – وزارة التنمية المحلية "، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل المعوقات التي تواجههم.

و موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللجنة بالمشاكل الموجودة في المناطق الصناعية حتى تقوم اللجنة بعقد اجتماعات بحضور جهات الاختصاص لحل هذه المشاكل، وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعطاء الصلاحيات لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات لحل مشكلة المركزية في اتخاذ القرارات تيسيراً على المستثمرين وموافاة اللجنة بآلية تنفيذ ذلك، وتوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء للجهات صاحبة الضبطية القضائية بعدم غلق أي مصنع إلا في الحالات التي تسبب ضرر جسيم على الصحة والسلامة العامة، والرجوع لهيئة التنمية الصناعية.