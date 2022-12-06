شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك يرد على طلبات إحاطة أمام اقتصادية "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الثلاثاء بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عاطف المغاوري، محمود هشام توشكي، إيهاب منصور، منال نصر، فاطمة سليم، بشأن غياب أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والجودة، ونقص منافذ وزارة التموين.

كما تشمل طلبات الإحاطة موضوعات أخرى منها انتشار ظاهرة الباعة المتجولين لتجميع الزيوت المستخدمة من المنازل، وعدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات وقيام بعض التجار برفع أسعار السلع بشكل مبالغ.