شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش شبكات الصرف بالمدن العمرانية الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تناقش لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود شبكة صرف الأمطار وخاصة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأخر بشأن معاناة المواطنين للحصول على عقود الملكية الخاصة بهم عن الأراضي التي تم التصرف فيها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية بموجب مزاد علني رغم سداد كامل الثمن ونقل ولاية الأرض بموجب قرار جمهوري إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ضبط وحوكمة وتقنين توزيع الأراضي التي يتم الإعلان عنها وطرحها بمدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخلق تنمية عقارية بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، عدم توفير أعمدة إضاءة ونقص خدمات الاتصالات وضعف مرافق الصرف الصحي بالحي الثالث والحي الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة.