شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ردًا على مناورات سول.. كوريا الشمالية تأمر بإطلاق قذائف جديدة بالبحر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بإطلاق قذائف مدفعية جديدة في البحر ردًا على المناورات التي تجريها كوريا الجنوبية.

يأتي إطلاق القذائف بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية إطلاق أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية، سقط بعضها في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين، فيما وصفته سيئول بانتهاك اتفاقية 2018 بين الكوريتين للحد من التوترات.

وأطلقت كوريا الشمالية رقما قياسيا من الصواريخ الباليستية وصل هذا العام إلى 63 صاروخا، متجاوزة بكثير الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 25 صاروخا.

وفي سياق متصل، أكد سفيرا اليابان وكوريا الجنوبية بأمريكا، على أهمية التعاون الثلاثي بين بلديهما والولايات المتحدة للتصدي لأعمال كوريا الشمالية "الاستفزازية".

وأكد سفير كوريا الجنوبية لدى واشنطن، تشو تاي يونج، أن على البلدين العمل بشكل وثيق للتعامل مع التحديات المختلفة، معربا عن استعداد حكومة سول لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة واليابان.

وأشاد بالتدريبات المشتركة على الحرب المضادة للغواصات التي أجرتها الدول الـ3 الشهر الماضي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال السفير الياباني: "لا يزال الأمن قضيتنا الأساسية، بسبب التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، واستفزازاتها وهي السبب في تكثيف الدول الثلاث جهودها لتعزيز قدراتها".