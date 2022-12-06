شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تبحث تفعيل دور الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والرعاية البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة فى بعض الموضوعات المتعلقة بالزراعة واستصلاح الأراضي وإجراءات التخصيص من قبل الزراعة لصالح مشروعات النفع العام.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، بشأن عدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الثروة السمكية خطابات للسير في إجراءات تسجيل المساحات التي تم شراؤها بالمزاد العلني بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها بالكامل.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن تراجع دور الارشاد الزراعي في توعية الزراع بأساليب وتقنيات الزراعة الحديثة، وطلب أخر مقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن عدم استغلال مساحة (11) فداناً تابعة للإرشاد الزراعي في تنفيذ المشروعات الخدمية بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص بعض الأراضي التابعة لها بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية لإقامة مشروعات للنفع العام والمطالبة بتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية.