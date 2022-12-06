شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث اليوم خطة تطوير مراكز الشباب لتعظيم الاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مراكز الشباب وخطة الوزارة لتطويرها والنهوض بمستوى الرياضة المصرية، تستهلها بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن ما تتعرض له عدد من مراكز الشباب والرياضة بدائرة قويسنا وبركة السبع من إهمال وعدم اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وتستكمل اللجنة اجتماعها بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن الأعمال الخاصة بسور مركز شباب الزهراء (ميت أبو غالب) بكفر سعد حياة كريمة وبعض الملاعب الخاصة بمحافظة دمياط.

يذكر أن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، قال إن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي موسع خلال مناقشة جميع مواد قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة، وذلك حتى تصل اللجنة إلى صياغة توصي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع سيدعي إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والإعلاميين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.