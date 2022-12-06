شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض خطط الوزارة أمام النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء اجتماعا لاستكمال المناقشة مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتوضيح رؤية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتستعرض الوزيرة الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، على أن يتم مناقشة ملف (مكاتب التأهيل الاجتماعي من كافة جوانبه.