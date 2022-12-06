شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء لجنة حقوق الإنسان فى "النواب" بوزيرة البيئة بعد مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم، لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن تفعيل وجاهزية وحدة حقوق الإنسان في وزارة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس اللجنة بخالص التهنئة على النجاح المبهر الذي حققه مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي والذي شهد مشاركة دولية مشرفة.

وأشار "رضوان" إلى موضوع طلبات الإحاطة المقدمة مؤكدا على أن اجتماع اليوم ليس فقط بشأن عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة مشيرا لتطلع اللجنة لاستكمال هذا الموضوع لمعرفة كل ما يخص الوحدة منذ انشائها، مدى فاعليتها، المهام الموكلة لها، هيكلها التنظيمي، كما استفسر عن الآلية المتبعة بالوحدة لإدارة عمل شكاوى حقوق الإنسان.

من جانبها أشارت وزيرة البيئة إلي أنه تم انشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بقرار وزيرة البيئة رقم 117 بتاريخ في 21/4/2019 تنفيذاً للتوصية الصادرة من مجلس الوزراء يوم 15 نوفمبر 2017، منوهة إلي أن وزارة البيئة وفقاً لقانون البيئة تختص بوضع سياسات واستراتيجيات من شأنها حماية حق المواطن في بيئة صحية وآمنة، فهي ليست وزارة تنفيذية.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي تبذلها الوزارة في توعية المواطنين بتلوث الهواء، إعادة تأهيل البحيرات المصرية، بالإضافة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

وفي إطار استضافة مصر لقمة المناخ، اكدت الوزيرة قيام الوزارة بحملات توعية لرفع الوعي بقضية تغير المناخ وأثرها على حياة الأجيال القادمة. كما أشارت إلى تميز مصر في نجاح قمة المناخ من خلال زيادة نسبة مشاركة المجتمع المدني، اتاحة مساحة لنشطاء المناخ والتركيز على جانب العدالة المناخية.

في نهاية اللقاء أكد رضوان على ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة ووزارة البيئة في إطار تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة.