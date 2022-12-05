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البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية وتعبر لربع نهائي المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440298-638058705129510074.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-05 | 21:50

البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية وتعبر لربع نهائي المونديال

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استعرض المنتخب البرازيلي عضلاته أمام نظيره الكوري الجنوبي، وحقق فوزا عريضا بنتيجة (4-1)، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، باستاد 974، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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