انت الان تتابع خبر البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية وتعبر لربع نهائي المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440298-638058705129510074.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-05 | 21:50
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استعرض المنتخب البرازيلي عضلاته أمام نظيره الكوري الجنوبي، وحقق فوزا عريضا بنتيجة (4-1)، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، باستاد 974، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم.