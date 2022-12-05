البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية وتعبر لربع نهائي المونديال

استعرض المنتخب البرازيلي عضلاته أمام نظيره الكوري الجنوبي، وحقق فوزا عريضا بنتيجة (4-1)، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، باستاد 974، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم.