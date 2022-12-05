انت الان تتابع خبر شرطة ميسان تكشف عن صد تعرض على احد مراكزها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة ميسان، الاثنين، عن صد تعرض على احد مراكزها واعتقال "المجرمين".



وقالت القيادة في بيان، إنه "بتاريخ 1/12/2022 تم ضبط عجلة نوع بيك اب تحمل دراجة نارية تبين فيما بعد انها مسروقة من احد المواطنين وقد تم التعرف على اصحاب العجلة واقامة دعوة رسمية ضدهم من قبل الاهالي حيث انهم يمتهنون سرقة المواشي والدراجات في ناحية سيد احمد الرفاعي التابع لقضاء الميمونة كما تم عرض القضية امام انظار قاضي التحقيق".

وأضافت أنه "بتاريخ اليوم الاثنين الساعة (3) فجرا حاول المجرمون التخلص من المبرز الجرمي من خلال سرقته او احراقه حيث قاموا بالتسلل الى السياج الخارجي للمركز ولكن يقظة ابطال مركز الشرطة حالت دون ذلك بعد تبادل اطلاق النار معهم ومطاردتهم وملاحقتهم في المناطق النائية لناحية سيد احمد الرفاعي".

ولفت بيان القيادة الى أنه "على اثرها توجه قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي وبصحبته قوة امنية مشتركة الى مكان الحادث وتطويقه وتبادل اطلاق النار مع المجرمين ومحاصرتهم والقاء القبض عليهم والبالغ عددهم (4) كما تم ضبط بحوزتهم اسلحة نارية وعجلة نوع بيك اب ودراجة نارية".