شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: ألمانيا تتطلع للعب دور مهم فى المحددات الأمنية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن مقال المستشار الألماني أولاف شولتز، المنشور في "الفاينانشيال"، عن تسليح جيش بلاده، أشار إلى خطة تشتمل على العديد من الخطوات المستقبلية، مؤكدًا أن المستشار الألماني قادر على متابعة تنفيذ هذه الخطة، بالشكل الذي يجعلها تؤتي ثمارها.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات، خلال برنامج "ملف اليوم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا تتطلع للعب دور مهم في المحددات الأمنية الأوروبية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن برلين مؤهلة للعب هذا الدور، نظرًا لمكانتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن المستشار الألماني يمتلك خطة تتعلق بتسليح جيش بلاده، تتصل مكوناتها بصفة رئيسية بحلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بروز ألمانيا كمدافع عسكري عن أوكرانيا، يعبّر عما تم الاتفاق عليه في الحلف، موضحا أن ألمانيا بالفعل بدأت مرحلة التغيير، بعدما تعرضت لاختبار قاسٍ تمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، مما سبب ضغطًا على ملفي الاقتصاد والطاقة، مؤكدًا أن موقع ألمانيا الجغرافي حتّم على برلين تحديد موقفها بوضوح بشأن هذه الحرب.