شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة في 23 محافظة.. أبرزها منافسات مسابقة "أوائل الطلبة" وملتقي لتوظيف الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة قنا،

انطلقت منافسات المسابقة التعليمية الأكبر "أوائل الطلبة"، في مراكز فرشوط وقوص ونقادة والوقف بالمحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في مراكز كالأتي:-

1- في مركز قوص، أسفرت عن فوز مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات .

2- في مركز نقادة، أسفرت عن فوز مدرسة نصر أكتوبر الإبتدائية بالخطارة، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة الخطارة الإعدادية بنات .

3- في مركز الوقف، أسفرت عن فوز مدرسة السادات الإبتدائية المشتركة، ومدرسة إسماعيل رسلان الإبتدائية .

4- في مركز فرشوط، أسفرت عن فوز مدرسة البنات الإبتدائية بالمرحلة الإبتدائية.

وفي محافظة السويس،

نظمت أمانتا التدريب والتثقيف والمشروعات الصغيرة بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التسويق والفرق بين البيع والتسويق والمزيج التسويقى وإدارة فن البيع"، وأكدت الندوة على أهمية المشروعات الصغيرة وأن توجهات الدولة السعي إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد البدائل المطروحة لحل مشكلة البطالة وعمل كيانات اقتصادية تساهم فى توفير فرص عمل لشباب آخرين.

كما نجحت أمانة الحزب بالمحافظة، في توفير فرص عمل لشباب بمرتبات مجزية، وذلك بعد التواصل مع أحد الشركات الخاصة بالمحافظة، حيث تم إجراء مقابلة شخصية وإختبار داخل الحزب.

وفي محافظة سوهاج،

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مدارس إدارة المراغة التعلمية، بين طلاب كافة المراحل التعليمية "الإبتدايى، والإعدادى، والثانوى" بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت شعار "من كل بيت فى مصر".

وفي محافظة الشرقية،

شهدت أمانات مراكز أبوحماد، والإبراهيمية، والقرين، بلبيس، أولاد صقر، إنطلاق ماراثون "أوائل الطلبة" في نسخته الثانية علي التوالي، حيث تنافس مركز أبو حماد بـ11 مدرسة، وانتهت بفوز مدرسة الوادي الشرقي الرسمية لغات بالمركز الأول، ومدرسة مرشد الإبتدائية المشتركة بالمركز الثاني، وفي المرحلة الإعدادية تنافست 11 مدرسة وانتهت بفوز مدرسة عرب الفدان الإعدادية المشتركة بالمركز الأول، ومدرسة تل مفتاح الإعدادية المشتركة بالمركز الثاني.

2- في مركز الإبراهيمية، تنافست بين 6 مدارسن وأسفرت عن فوز مدرسة الخضارية الإعدادية المشتركة.

3- في مدينة القرين، تنافست بين 5 خمس مدراس، وأسفرت عن فوز مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية.

4- في مركز بلبيس، تنافست 21 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدرسة البلاشون الإبتدائية بنات بالمركز الأول، ومدرسة عبد المنعم رياض بالمركز الثاني.

5- في مركز أولاد صقر، تنافست 11 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدرسة الصوفية الإبتدائية رقم 2 بالمركز الأول، ليصعد للتصفية على مستوى الإدارة التعليمية.

وفي محافظة البحر الأحمر،

استطاعت أمانة مدينة القصير، من توفير كميات كبيرة من سلعة الأرز لبيعها بأسعار مدعمة ومخفضة، للمواطنين والأهالي داخل المدينة، وبسعر لا تزيد عن 15 جنية للكيلو وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، حيث تم توفير كمية 10 طن من الأرز، لبيعها خلال منفذ الأمانة الكائن أمام الجمعية المصرية بالمدينة، للتخفيف عن كأهل المواطنين.

وفي محافظة القليوبية،

تواصل أمانة مركز شبين القناطر، تنظيم قافلة العيادة الطبية المتنقلة، الميدانية التي تجوب عدد من القري، للكشف والعلاج المجاني لجميع التخصصات الطبية، ووصلت محطته إلي قرية القشيش أمام كوبري الحزانية، بمشاركة نخبة متميزة من أطباء متخصصين واستشاريين، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وشملت مجمع عيادات الحزب المتنقل تخصصات "رمد- باطنة- أطفال- عظام- أسنان-تحاليل طبية- نساء"، وشهدت عيادات المتنقلة إقبال كبير من مواطنين.

كما أقامت أمانة المرأة بمدينة العبور، معرضا ضمن حملة "إحنا معاكي" لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وذلك لليوم الثاني علي التوالي، في المركز الإسلامي بالحي الأول، ويوفر المعرض كل احتياجات الأسرة المصرية من مفروشات وأدوات منزلية وملابس جاهزة بأسعار مخفضة، وعلي هامش المعرض، نظمت الأمانة قافلة طبية مجانية مجانية لقياس الضغط والسكر، وإجراء التحاليل الطبية بخصم 50%.

وفي محافظة شمال سيناء،

شاركت أمانة قسم بئر العبد، في الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة ضد شلل الأطفال، وذلك من 11 ديسمبر 2022، وحتي 14 ديسمبر، للتطعيم من سن يوم وحتي خمس سنوات للأطفال المصريين والغير مصريين، ومن المقرر أن تشارك الأمانة ضمن فرق الحملة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومن خلال فرق متحركة من منزل إلي منزل، بالإضافة إلي تنظيم حملات برامج توعية ميدانية للأهالي عن أهمية التطعيم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما توفر الأمانة وسائل مواصلات للحملة في الأماكن البعيدة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظم أمانة مركز الخارجة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، في مدرسة السلام الإعدادية بمدينة الخارجة وتضمنت فقرات فنية وثقافية وشعرية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة وتم توزيع هدايا عينية وتذكارية لطلاب الدمج بالمدرسة وذوي الهمم المشاركين في الإحتفالية.

وفي محافظة المنوفية،

شهد ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، لليوم الثاني علي التوالي، تصفيات المنافسة في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز ومدينة منوف، تنافس بين 65 مدرسة وأسفرت عن فوز 6 إدارات تعليمية بالمرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدراس هابي سكول الخاصة، والأسقفية الإبتدائية الخاصة، وعمر الفاروق الخاصة، والمساعي المشكورة، وأم المؤمنين بنات، والشهيد عماد عدلي بفيشا الكبرى، وكفر فيشا للتعليم الأساسي، وكفر فيشا للتعليم الأساسي الحديثة، ومحمد إبراهيم شهاب الإعدادية بكمشوش، والشهيد طيار حاتم صقر، وهيت للتعليم الأساسي، وكفر شبرا بلولة تعليم أساسي، وكفر العامرة تعليم أساسي، والشهيد أحمد صلاح عبد البصير بكفر رماح، وزاوية رازين المشتركة، والشهيد السيد علي بدر الإعدادية، وبهواش تعليم أساسي، وبهواش المشتركة، وسدود الإعدادية، وجزي تعليم أساسي، وعبد الله شاهين تعليم أساسي، وصنطفط تعليم أساسي، وكفر العشري، وعبد المرضي عمر بكفر المشط، والشهيد شعبان المليجي الإعدادية المشتركة، وعزبة الأقباط، وهاني القزاز بسنجرج، وعزبة أبو عدس تعليم أساسي، وطملاي المشتركة.

2- في مركز قويسنا، أسفرت عن فوز الشهيد أحمد عبد المحسن الإبتدائية بابنهس، بعد منافسة شرسة بين 8 مدارس لقري الوحدة المحلية بابنهس، واما المرحلة الإعدادية، أسفرت عن فوز مدرسه كفر أبو الحسن للتعليم الأساسي المركز الأول وسط منافسة قوية بين 6 مدارس لقري الوحدة المحلية بابنهس.

3- في مركز تلا، تواصل تصفيات المدراس المختلفة، بين مدراس الشهيد عبدالحميد دربالة الابتدائية بطوخ دلكة؛ والشهيد إبراهيم أبو حمامة الاعدادية بطوخ دلكة؛ والشهيد عصام علام بكفر عسكر.

4- في مركز الشهداء، شهدت تصفيات بين مدراس المرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدراس الشهيد نصر الإعداديه السوالمية، وعشما، وعمروس الجديدة، وبنات جزيرة الحجر، ومصطفى كامل الإعدادية، وسرسموس.

5- في مركز شبين الكوم، أجريت المسابقة على مستوى 5 وحدات محلية وأسفرت عن فوز مدرسة الشهيد صبحى يوسف بالراهب، ومدرسة إميل عبد المسيح بزوير، ومدرسة شجرة الدر بشنوان؛ ومدرسة كفر البتانون الابتدائية؛ ومدرسة الشهيد عاطف دنيا بمنشأة عصام.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، علي هامش ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة، زيارات ميدانية للطلاب والطالبات، لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة عامة وبصفة خاصة المدارس التي تم انشاؤها داخل المبادرة بمراكز المحافظة للطلبة والطالبات المشاركين في المسابقة، وذلك لتعريفهم بحجم الانجازات التي تتم على أرض الواقع وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وفي محافظة مطروح،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية صحية تحت عنوان "الصحة النفسية في تربية الأبناء"، للتأكيد علي دور المرأة والاهتمام بها وتنظيم خطة تدريبية وتثقيفية تخص المراة والأسرة وتستهدف التطوير وفهم العلوم الصحية السليمة في تنشاة أجيال أصحاء بدنيا وعقلياً.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة العمل الجماهيري بمركز مطوبس، ندوة توعوية تحت عنوان "شبابنا ثروتنا" للتوعية بخطورة المخدرات، وتناولت خطورة المخدرات وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامة عقله بالإضافة إلى تأثيرها على المجتمع والأضرار الاقتصادية الناتجة عن ظاهرة التعاطي ومنها ضعف الإقبال على العمل وبث روح اليأس والإحباط فى نفوس المتعاطين من خلال التأثير على قواهم العقلية.

كما انطلقت مسابقة "أوائل الطلبة"، فى جميع مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- فى مركز كفرالشيخ، في المرحلة الابتدائية تنافس 12 مدرسة وفازت مدرسة دفرية الإبتدائية الجديدة، وفي المرحلة الإعدادية، كانت المنافسة بين 8 مدارس وفازت مدرسة السعيدية الاعدادية بنات الجديدة.

2- فى مركز سيدي سالم، فى المرحلة الابتدائية المنافسة بين 6 مدارس أسفرت عن فوز مدرسة عمر المختار الابتدائية، والمرحلة الإعدادية كانت المنافسة بين 5 مدارس وفازت مدرسة البستاوي الاعدادية المشتركة.

3- مركز الرياض، التقت فى المرحلة الإعدادية مدرستين وفازت مدرسة أبو مصطفي الاعدادية القديمة، وفي المرحلة ابتدائية تنافس 3 مدارس وفازت مدرسة الناصرية الابتدائية.

4- مدينة سيدي غازي، فازت مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية.

5- مركز قلين، في المرحلة الإبتدائية اشتدت المنافسة بين 6 مدارس وفازت مدرسة فؤاد خليفة، وفي المرحلة الإعدادية تنافس 3 مدارس على الفوز وفازت مدرسة ناجي حفينة.

6- فى برج البرلس، فازت مدرسة الشهيد علي صالح ب.

7- في مركز فوة، تنافست في المرحلة الإعدادية 4 مدراس، وفازت مدرسة حلمي شريف،.

8- وفي مركز بيلا، التقت 3 مدراس للمرحلة الإعدادية وفازت مدرسة بيلا ع بنات القديمة، وفي المرحلة الإبتدائية تنافست 3 مدراس، وفازت مدرسة الديبة تعليم أساسي.

9- في مركز مطوبس، في المرحلة الاعدادية بلغ عدد المدارس المتنافسة 9 مدارس، وفازت مدرسة السيد أحمد البدوي، وفي المرحلة الابتدائية تنافس 12 مدرسة كان الفوز من نصيب مدرسة المنار ب.

10- فى مركز الحامول، فازت ف المرحلة الابتدائية مدرسة السلاهيب، وفى المرحلة الاعدادية فازت مدرسه محمد شمس الدين الإعدادية.

11- في مركز بلطيم، فى المرحلة الاعدادية فازت مدرسة السبايعة الاعدادية المشتركة، وفى المرحلة الابتدائية فازت مدرسة البنايين ب.

12- في مركز دسوق، فى المرحلة الابتدائية فازت مدرسةالشهيد محمد عيد الخابية، وفى المرحلة الاعدادية فازت مدرسه النهر العظيم.

وفي محافظة الغربية،

أطلقت أمانة قسم أول طنطا، فعاليات البرنامج التأهيلى الأول من مبادرة 1000 شاب رائد أعمال لسوق العمل تحت عنوان "دراسة وتحليل سوق العمل"، بحضور الدفعة الأولى من شباب الجامعات والخريجين، وتناولت البرنامج، وتناول 35 مهارة علمية وشخصية ومهنية عامة.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز زفتي، رحلة ترفيهية، لشباب الوحدة الحزبية بسنبو، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالأماكن الأثرية والتراثية، كما تجولت إلي رحلة ترفيهية إلي أهرامات الجيزة، وحديقة الحيوانات والمتاحف الأثرية.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة مركز أوسيم، القافلة الطبية المجانية، الخامسة عشر لمبادرة "صحتك تهمنا" المتخصصة في أمراض الرمد حيث شهدت قرية بشتيل إقبال كبير من أهالي القرية.

كما واصلت أمانة مركز العياط، سلسلة المعارض التي تنظمها أمانة الحزب بالمركز تحت شعار "شتاء دافىء" حيث تم بقرية باجة الشيح افتتاح معرض جديد لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة.

كما انطلقت فاعليات الموسم الثاني من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث افتتحت أمانة قسم الحزب بالتنسيق وبحضور مسئولي الإدارة التعليمية بالهرم منافسات المرحلة الإعدادية والتي شهدت في يومها الأول فوز مدارس المستقبل الحديثة الخاصة عربي بالمركز الأول وذلك بعد منافسة مع مدارس الإعلام، ودار المعارف، والطائف الخاصة، والمستقبل الحديثة، والجيل الواعد، ومدرسة الرياض، وفي الصف كذلك انطلقت منافسات الموسم الثاني من المسابقة على مستوي مدراس المركز بمتابعة وإشراف أمانة الحزب بالمركز ومسئولي الإدارة التعليمية.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الثاني ببعض مراكز وإدارات المحافظة، بمشاركة 49 مدرسة علي مستوي 4 إدارت تعليمية، بعدد 301 طالب وطالبة من المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وأسفرت نتائج المسابقة في يومها كالأتي:-

1- في شرق الفيوم، شاركت 13 مدرسة بواقع 91 طالب، للمرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسة محمد نبيل أبو السعود.

2- في مراكز يوسف الصديق والشواشنه، شاركت 14 مدرسة، منهم 8 إبتدائي، و6 إعدادية، بواقع 56 طالب في المرحلة الإبتدائية، وأسفرت عن فوز مدرسة الشواشنه 1.

3- في مركز مدينة طامية، شاركت بـ10 مدراس، منهم 6 إبتدائي و4إعدادي، بواقع 70 طالب وطالبة، وأسفرت عن فوز مدرسة الأسفر تعليم أساسي الإبتدائية، ومدرسة الشهيد موسي عوض الإعدادية.

4- وفي مركز إبشواي، شاركت 12 مدرسة إعدادي، بواقع 84 طالب وطالبة، وأسفرت عن فوز مدرسة أم المؤمنين الإعدادية.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة قسم الزاوية الحمراء، فاعلية لعمل مراجعات للشهادة الإعدادية داخل مقر شياخة أرض الجنينة وذلك تزامنا مع قرب امتحانات نصف العام الدراسي.

كما أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مسابقة "أوائل الطلبة"، في جميع الأقسام على مستوى القاهرة، بحضور الطلاب المتفوقين من جميع المدارس بالقاهرة، ويشارك في المسابقة 33 إدارة تعليمية، في جميع المراحل، وعدد المقرات التي بها المسابقة 147، بمشاركة 6272 من المرحلة الابتدائية، و4599 من المرحلة الإعدادية، و2128 من المرحلة الثانوية.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة قطاع الأعمال بالمحافظة، ندوة تحت عنوان "ابدأ مشروعك.. مصر تدعم طموحك "، بالتعاون مع البنوك المحلية "البنك الزراعي المصري" وذلك بإحدى القاعات الخاصة، بهدف إلقاء الضوء على ما يقدمه البنك من خدمات وتيسيرات للشباب للبدء في تنفيذ مشروعاتهم.

كما نظمت أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، بالتعاون مع أمانة البندر، ندوة تحت عنوان"الفاتورة الإليكترونية وطريقة التسجيل"، والتي أستهدفت تسليط الضوء على أهمية التوعية بنظام الفاتورة الالكترونية وكيفية التعامل مع الشركات والمهن الحرة وكيفية التسجيل وكافة البيانات المتعلقة بهذا النظام الجديد التى تنتهجة الضرائب خلال المرحلة القادمة.

كما شهدت مسابقة " اوائل الطلبة" في يومها الثالث بمحافظة بني سويف، منافسة بالمراحل التعليمية الثلاثة " الإبتدائي والإعدادي والثانوي" بإدارات الواسطى واهناسيا وسمسطا، وأسفرت نتائج اليوم الثالث من مسابقة اوائل الطلبة في محافظة بني سويف عن الأتي:

1ــ فوز مدرسة الشهيد محمود حسن الاعدادية بنين قطاع البندر للمرحلة الإعدادية بإدارة الواسطى التعليمية.

2ــ فوز مدرسة الشهيد شعبان ربيع انور الإبتدائية بالعساكرة بقطاع 1 بدهل للمرحلة الإبتدائية بإدارة سمسطا التعليمية.

3 ــ فوز مدرسة نزلة الديب الإبتدائية بقطاع 2 بدهل للمرحلة الإبتدائية بإدارة سمسطا التعليمية.

4 - فوز مدرسة قاي الحديثة قطاع قاي 1 للمرحلة الابتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية.

5 - فوز مدرسة بني هاني الابتدائية قطاع قاي 2 بإدارة اهناسيا التعليمية.

6 - فوز مدرسة قلة الإعدادية المشتركة بقطاع كساب للمرحلة الإعدادية بإدارة اهناسيا التعليمية.

7 - فوز مدرسة اهناسيا الثانوية بنين قطاع البندر للمرحلة الثانوية بإدارة اهناسيا التعليمية.

وفي محافظة البحيرة،

انطلقت فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، للموسم الثاني بمركز الرحمانية، والتى يتنافس فيها طلاب المراحل الابتدائية والاعدادية، والثانوية، حيث أقيمت مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بالمدينة، والتي شارك فيها مدرسة "السلام أ، والشهيد محمد حامد عاشور الصباحية والمسائية، والشهيد الشحات عبدربه والرحمانية الجديدة"، وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز مدرستا الرحمانية الجديدة، والشهيد محمد حامد عاشور المسائية.

وفي محافظة أسوان،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في المحافظة، حيث يتنافس علي مستوي المرحلتين الإعدادية والثانوية، أمانات قسمى أول وثان ومركز أسوان، وأسفرت نتائج مسابقات اليوم عن الأتي:-

1- فوز مدرسة محمد مكاوى يعقوب( إعدادى )

2- فوز مدرسة السدر ( إعدادى )

3- فوز مدرسة أحمد طه حسين( ثانوي )

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم المنتزة أول قافلة طبية مجانية، لتوفير الرعاية الصحية والدعم الطبي للأهالي، تخصص صحه المرأه والاعتلال الكلوي وتطعيم كوفيد، بنادي نجوم النصر بنطاق وحدة حزبية بدربالة، كما نظمت الأمانة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، بهدف تشجيعهم والرفع من روحهم المعنوية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودمجهم مع غيرهم وربطهم بالعمل التطوعي والعمل العام.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة، وتم عرض الظاهرة والنتائج السلبية المترتبة عليها على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع وطرق مواجهة العنف ضد المرأة والتصدى له.

كما نظمت أمانة قسم الرمل ثان، قافلة طبية، لتقديم الدعم الطبي، والرعاية الصحية للأهالي، تخصص باطنه وعمل تحاليل الاعتلال الكلوي ووظائف الكلي، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية للأهالي.

كما نظمت أمانة قسم عامرية أول، معرض للأسر المنتجة، بهدف دعمهم، وعرض منتجاتهم والترويج لها، بالتعاون مع جمعيه تنمية المجتمع المحلي.

كما انطلقت منافسات دوري مستقبل وطن لأوائل الطلبة، بالمحافظة، وأسفرت نتائج مسابقة اليوم كالأتي:-

1- في قسم العامرية، منافسة 56 طالب وطالبة، داخل 8 مدرارس بالمرحلة التعليمية الإعدادية، واسفرت فوز مدرسة العزة الإعدادية المشتركة ومدرسة أسماء بنت ابي بكر الإعدادية بنات،كما فازت مدرسة الشروق الإعدادية بنات ومدرسة النهضة الإعدادية بنات، على مدرستي الرواد الإعدادية بنات ومدرسة قرية الاطفال الخاصة.

2- في غرب الإسكندرية، منافسة 141 طالب وطالبة، داخل 23 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأسفرت عن فوز مدرسة السيدة عائشة الابتدائية، وفوز مدرسة الإخلاص الإعدادية بنين في المرحلة الإعدادية، وفوز مدرسة الورديان الثانوية بنات في مسابقة المرحلة الثانوية.

3- في برج العرب، منافسة 77 طالب وطالبة، داخل 11 مدرسة بالمرحلة التعليمية الإبتدائية، وأسفرت فوز مدرسة خالد بن الوليد الخاصة الابتدائية في مسابقة المرحلة الابتدائية.

4- في وسط التعليمية، منافسة 56 طالبا وطالبة بـ8 مدارس بالمرحلة الإعدادية أسفرت عن فوز مدرسة ماريا أوزليا بنات وفوز مدرسة أبيس 7 المشتركة.

وفي محافظة أسيوط،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، وشملت المنافسات عدد من المراكز، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في أمانة ثان أسيوط، تنافست 12 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدارس النوتردام، ودار الاقصي، والمستقبل، وعصمت عفيفي، وأم المؤمنين، والسيدة عائشة في المرحلة الإعدادية.

2- في مركز الفتح، تنافست 11 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدراس، عزبة المصري شعلان، وبني مر الإبتدائية الجديدة، والشهيد عيسي.

3- في مركز الغنايم، تسابقت بين 24 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدراس الشهيد حمادة حسنى هارون، والغنايم بحرى الاعداديه بنات، والغنايم قبلى الاعدادية بنين، وفاطمة الزهراء الاعدادية بنات، والغنابم القبلي الإبتدائية المشتركة، والبطوله الابتدائية، والغنايم غرب الابتدائية المشتركه، والغنايم غرب الابتدائية الجديدة، والغنايم شرق الابتدائية المشتركه، والغنايم بحري الابتدائية المشتركة، والنصر الابتدائية بالغنايم، والزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية.

4- وفي مركز أول أسيوط، أجريت المسابقات بين 6 مدارس بالمرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدراس الإسلامية بنات، والجامعة الموحدة، والشهيد محمد صلاح الإعدادية.

5- في مركز أبنوب، تنافست 10 مدراس بالمرحلة الإبتدائية، وأسفرت عن فوز مدراس، وشة شقلقيل الابتدائي، وشقلقيل الابتدائيه، والميرة الابتدائي، وال حمزة الابتدائية

6- في مركز صدفا، أجريت المسابقات بين 10 مدراس، وأسفرت عن فوز مدراس اولاد الياس الابتدائيه بنات، والشهيد محمد تميمة بكيمان سعيد، وكردوس الابتدائيه المشتركة، والوحدة المجمعه للتعليم الاساسى، واولاد الياس الابتدائيه المشتركة.

7- في مركز منفلوط، تنافست بين 10 مدراس، وأسفرت عن فوز مدراس الحري، وأبو بكر الصديق، وشهداء الثورة ، وسانت ماري، والسلام.

8- في مركز الفتح، تنافست 11 مدرسة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسة عزبة المصري شعلان.

9- في مركز القوصية، أجريت المسابقة بين 28 مدرسة، وأسفرت عن فوز 14 مدرسة إبتدائية.

10- في مركز البداري، أجريت المسابقة وأسفرت عن فوز مدرسة العروبة الإبتدائية المشتركة، ومدرسة منشاة همام الإعدادية المشتركة.

11- في مركز أبو تيج، أجريت المنافسات بين 15 مدرسة بالمرحلة الإبتدائية، وأسفرت النتائج عن فوز 7 مدراس.

وفي محافظة الدقهلية،

شهدت مسابقة "أوائل الطلبة"، في محافظة الدقهلية، منافسة بين 526 طالب وطالبة، بين 80 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاثة "الإبتدائى والإعدادي والثانوي" و ذلك في عشر مقرات بالمدارس و النقابات، وأسفرت نتائج اليوم الثاني من المسابقة في محافظة الدقهلية كالأتي:

1- في مركز بلقاس، فازت مدرسة الثانويه بنات على المدارس المنافسة عقب التصفيات بين 4مدارس حيث شارك 32 طالب.

2- في مركز المنصورة، فازت مدرسة الريدانية الإعدادية المشتركة عقب التصفيه بين 8 مدارس وقد تنافس 64 طالبا في المسابقة التى أقيمت بمدرسة حسين حماد الإعدادية بنات بشها.

3- في مركز أجا، فازت مدرسه طنامل الشرقي"2" للمرحلة الإبتدائية و في المرحله الاعداديه فاز طلاب مدرسة حافظ الجندى، وأما المرحله الثانويه فقد فاز طلاب مدرسه الرشاد الثانويه و بلغ أجمالى عدد الطلاب المتنافسين 115 طالبا في 17 مدرسة.

4- في مركز نبروة، فازت مدرسة مجمع بهوت الابتدائيه و أيضا فازت مدرسة مجمع بهوت الاعداديه و قد تنافست 8مدارس بإجمالى عدد طلاب اجمالى 56 طالبا و طالبة.

5- في منية النصر، فازت مدرسة كمال لطفي الابتدائية، ومدرسة الحاجة كاميليا الاعدادية عقب التصفيات بين 21 مدرسة.

6- في محلة دمنه، فازت مدرسة محلة دمنه الاعدادية بنات حيث أقيمت المسابقة بين 6 مدارس تنافس فيها 42 طالب وطالبة.

7- في شرق المنصورة، فازت مدرسه الشهيد اشرف جاد الثانويه بالبرامون في التصفيات بين 3مدارس شارك فيها 27طالب وطالبة.

8- في ميت سلسيلن فازت مدرسة شحاتة الجمل الابتدائية و الفريق لطفي الابتدائية عقب التصفيات بين7مدارس تنافس فيها 56 طالب والمدارس ( الجوابر _ السلام _ شحاتة الجمل )

9- في مركز دكرنس، فازت مدرسة كفر الباز الإعدادية بعد التصفيه بين 6 مدارس تنافس فيه 42 طالبا وطالبة.

وفي محافظة دمياط،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في إدارة مركز كفر سعد التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة في المركز كالأتي:-

1- في مركز كفر سعد، تنافست 4 مدراس، وأسفرت عن فوز مدراس، المحمدية الإبتدائية، والبدراوي، وأم الرزق 2.

2- في ميت أبو غالب، تسابقت 5 مدراس، وأسفرت عن فوز مدرسة السوالم 2.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.