حرب أوكرانيا تزيد من مبيعات الأسلحة

ارتفعت مبيعات الأسلحة العالمية بنحو 2 % في عام 2021، وهو العام السابع على التوالي من الزيادات، حسبما ذكرت هيئة مراقبة مبيعات الأسلحة الدولية بالأمس.

وأضافت أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب على الأسلحة هذا العام، لكن الصراع قد يؤدي أيضًا إلى تحدي العرض، لأسباب ليس أقلها أن روسيا مورد رئيسي للمواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسلحة.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن ذلك قد يعيق الجهود في الولايات المتحدة وأوروبا لتعزيز قواتهما المسلحة وتجديد مخزوناتهما بعد إرسال ذخيرة ومعدات أخرى بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا.

اضطرابات التوريد

وذكر دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير الباحثين في SIPRI ، «زيادة الإنتاج تستغرق وقتًا»، مضيفًا أنه إذا استمرت اضطرابات سلسلة التوريد، «فقد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يتمكن بعض منتجي الأسلحة الرئيسيين من تلبية الطلب الجديد الذي أوجدته حرب أوكرانيا».

وأشار المعهد إلى أن بعض التقارير تشير إلى أن الشركات الروسية تزيد الإنتاج بسبب الحرب، ولكنها واجهت صعوبة في الوصول إلى أشباه الموصلات وتتأثر أيضًا بالعقوبات المتعلقة بالحرب. وضرب مثالا على شركة قالت إنها لم تتمكن من تلقي مدفوعات لبعض شحنات تصدير الأسلحة. ووصلت مبيعات الأسلحة في عام 2021 إلى 592 مليار دولار وارتفعت بنسبة 1.9 %، وهي أعلى من الفترة السابقة لكنها لا تزال أقل من المتوسط لأربع السنوات التي سبقت جائحة كوفيد - 19.

تأخير الشحن

وفي تقرير حديث، قال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) إن «أجزاء كثيرة من صناعة الأسلحة لا تزال تتأثر بالاضطرابات المرتبطة بالوباء في سلاسل التوريد العالمية في عام 2021، والتي تضمنت تأخيرات في الشحن العالمي ونقصًا في المكونات الحيوية».

وقالت الدكتورة لوسي بيرود سودرو، رئيس برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة SIPRI: «ربما كنا نتوقع نموًا أكبر في مبيعات الأسلحة في عام 2021 دون مشكلات سلسلة التوريد المستمرة ‹›. وخصت شركات مثل إيرباص وجنرال دايناميكس، التي أبلغت أيضًا عن نقص في العمالة.

قائمة الشركات

وقام المعهد بتجميع قائمة بأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في العالم.