شكرا لقرائتكم خبر العراق: حريصون على نهج متوازن في القضايا الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، حرص بلاده على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «استمرار العمل لإنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد في نسخته الثانية، والمقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وجرى خلال الاتصال البحث في عدد من الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية في مختلف المجالات.

وعقد السوداني اجتماعا ضم كلا من: رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان، للوقوف على استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد العام المقبل.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الاجتماع خصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، كما هو مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل، والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري، وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي لمواصلة عملها على أكمل وجه، والاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية. كان السوداني قد وعد البرلمان العراقي فور انتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بإجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال 2023.