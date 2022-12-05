البرنامج السعودي يؤهل 413 معاقا وينشئ 27 مدرسة لليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن احتفال أسبوع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا في محافظة المهرة، والذي يأتي تزامنا مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، للإسهام في الحد من تحديات الإعاقة، وإدماجهم اجتماعيا بصورة مستدامة، بما يسهم في الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، بحضور المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة فايز علي سهيل بلحاف، والمدير التنفيذي لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة المهرة محمد أحمد صالح جباز بلحاف، وممثل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة أن تخصيص يوم من الأمم المتحدة للمعاقين دليل كبير على اهتمام المجتمع الدولي بهذه الشريحة، مبديا سعادته بإقامة هذا الاحتفال، الذي يجني ثمار الاهتمام خلال الدعم السخي المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

ويأخذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحسبان احتياجات فئة ذوي الإعاقة في شتى القطاعات الأساسية. ففي قطاع التعليم عمل البرنامج على إنشاء 27 مدرسة نموذجية توفر الاحتياجات التي تمكن ذوي الإعاقة من استخدام مرافق المدرسة.

على صعيد آخر، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما يتعرض له الصحفيون المختطفون لدى جماعة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من أسر الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي منذ يونيو 2015، تفيد فيه «بتعرض الصحفي توفيق المنصوري للتعذيب والضرب على رأسه حتى كسرت جمجمته من قيادي حوثي مشرف على ملف المختطفين، كما تم نقله مع الصحفيين عبد الخالق عمران وحارث حميد إلى زنازين انفرادية».

وأضافت: «أمام هذا الإمعان البشع في التعذيب، والترويع للصحفيين المختطفين، منذ أكثر من 7 سنوات وحتى اليوم، ندين بشدة هذه الانتهاكات ضد صحفيين عزل، ومقيدة حريتهم في ظروف تعسفية قاهرة».

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