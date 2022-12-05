انفجار عنيف يهز القامشلي السورية

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وقال سكان محليون «إن سيارة نقل صغيرة من نوع فان انفجرت داخل مدرسة العروبة في حي القوتلي وسط مدينة القامشلي صباح أمس، التي حولتها الإدارة الذاتية إلى مقر هيئة التربية. وأحدث الانفجار أضرارا كبيرة بالمبنى والسيارات الموجودة بالمكان».وأكد السكان أن قوات الأمن فرضت طوقا حول المدرسة، وتشهد مدينة القامشلي انفجارات متكررة جراء استهداف الكثير من الآليات والمقرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» بواسطة الطيران التركي المسير والعبوات الناسفة.
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