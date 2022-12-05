ساركوزي يطعن على سجنه 3 أعوام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت محكمة فرنسية أمس نظر الطعن على حكم سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاثة أعوام، بعد إدانته بالفساد واستخدام النفوذ بصورة غير قانونية.

وصدر الحكم العام الماضي، وتم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضي عاما قيد الإقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارا الكترونيا، ومن المقرر أن يستغرق النظر في الطعن أسبوعين، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي.

ووفقا للمحكمة، حاول ساركوزي خلال عام 2014 الحصول على معلومات سرية من ممثل الادعاء جيلبرت ازيبيرت بشأن قضية أخرى عبر محاميه تيري إرزوج.