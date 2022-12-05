مناورات ألمانية مع أعضاء آخرين في الناتو

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وأوضح الأدميرال شتيفان بلات، أنه تم إنشاء قيادة عناصر العمليات الخاصة (إس.أو.سي.سي) في ألمانيا، وأن التدريبات الأولى التي أجرتها القيادة شاركت فيها 16دولة. وقال بلات: «لقد عززنا تعاوننا مع شركائنا متعددي الجنسيات في الأشهر الأخيرة، وبدأ هذا بالتحليل المشترك لحالات التهديد، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الاستطلاع المشترك».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنضم القوات الخاصة التابعة للجيش الألماني إلى هيكل قيادة جديد، يربطها بقوات خاصة من بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأوضح الأدميرال شتيفان بلات، أنه تم إنشاء قيادة عناصر العمليات الخاصة (إس.أو.سي.سي) في ألمانيا، وأن التدريبات الأولى التي أجرتها القيادة شاركت فيها 16دولة. وقال بلات: «لقد عززنا تعاوننا مع شركائنا متعددي الجنسيات في الأشهر الأخيرة، وبدأ هذا بالتحليل المشترك لحالات التهديد، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الاستطلاع المشترك».

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