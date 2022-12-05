شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: الدولة تبذل جهوداً للنهوض بالسياحة والوعي بثقافة التعامل مع الأثر ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن صناعة السياحة مهمة جداً للاقتصاد، والدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم منظومة السياحة والآثار والتي تسير في المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مساء اليوم، للاستماع إلى الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار بشأن خطة الوزارة فيما يخص قطاع الآثار في المرحلة القادمة.

وقال الوزير: إن قطاع الآثار من القطاعات المهمة جدا، ونؤكد أهمية الآثار المصرية لمصر والعالم كله، ونقوم بمسئولياتنا في هذا الموضوع، ومصر غنية بمقوماتها السياحية وآثارها".

وأضاف الوزير للنواب: "كل النقاط التي أثيرت في الاجتماع ستكون موجودة بالفعل في ال14 مسار عمل، ومن ضمنها ثقافة تعامل المصريين مع الأثر والسياح، ومنها الهرم، وأهمية ملف الوعي في هذا الموضوع، والمصريون يشعرون بأهمية الأمر".

وأشار عيسى، إلى أن المتحف الكبير تجربة فريدة من نوعها ولكنه جزء من كل، لافتا إلى أهمية المتاحف ودورها الثقافي، وأكد على أهمية استدامة التمويل اللازم للإنفاق.

وأوضح الوزير أن التجربة السياحية في منطقة الأهرامات ستتحسن، وأن تطوير وتنمية هذه المنطقة أمر مهم.