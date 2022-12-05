شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان يتسبب في صدمة موجعة لتشافي وبرشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صدمة موجعة وجهها إلكاي جوندوجان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي والمنتخب الألماني لتشافي هيرنانديز وإدارة برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا للتقارير الصحفية التي صدرت خلال الأيام الأخيرة، فإن هناك اهتمام من جانب برشلونة وخاصة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة مهتم بالتعاقد مع جوندوجان

وأشارت الصحف بأن جوندوجان لم يقم بتجديد عقده حتى الآن مع مانشستر سيتي مما يدفع العديد من الأندية الأوروبية للتفاوض معه ومحاولة التعاقد معه في الصيف أو في الشتاء المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن النجم الألماني على الرغم من اهتمامات برشلونة، إلا أنه قرر البقاء داخل مانشستر سيتي وتجديد عقده.

قرار جوندوجان يصدم برشولنة

وأضافت الصحيفة أن اللاعب كان يعلم أن تشافي يرغب في التعاقد معه في برشلونة وفكر بالفعل الانتقال لصفوف الفريق الكتالوني، إلا أن جوندوجان استقر أن السيتي سيكون له الأولوية خلال الفترة القادمة.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق في خط الوسط خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرا وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن جوندوجان قد ودع منافسات كأس العالم قطر 2022، مع منتخب ألمانيا وذلك بعد احتلال الفريق المركز الثالث في دور المجموعات خلف كل من اليابان وإسبانيا.