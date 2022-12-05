انت الان تتابع خبر كمين محكم يطيح بإرهابي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "بعد متابعة استمرت لعدة ايام وبعد نصب كمين محكم ضمن مرابطة ام القرى ضمن منطقة الغزالية واثناء تدقيق الاشخاص ضمن قاعدة بيانات المطلوبين تم القبض على شخص مطلوب وفق المادة ٤/ارهاب".وأضاف المصدر، أن "الارهابي كان يعمل ضمن ولاية صلاح الدين وشارك في العديد من الغزوات الى الاجهزة الامنية والقطعات العسكرية".