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ركلات الترجيح تؤهل كرواتيا الى ربع نهائي المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-05 | 18:42

ركلات الترجيح تؤهل كرواتيا الى ربع نهائي المونديال

المصدر:

1,326 مشاهدة

حقق منتخب كرواتيا الانتصار على اليابان بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، بمونديال قطر 2022، في استاد الجنوب.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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