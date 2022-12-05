ركلات الترجيح تؤهل كرواتيا الى ربع نهائي المونديال

حقق منتخب كرواتيا الانتصار على اليابان بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، بمونديال قطر 2022، في استاد الجنوب.

