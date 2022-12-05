انت الان تتابع خبر ركلات الترجيح تؤهل كرواتيا الى ربع نهائي المونديال والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-12-05 | 18:42
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حقق منتخب كرواتيا الانتصار على اليابان بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، بمونديال قطر 2022، في استاد الجنوب.