انت الان تتابع خبر عطل يصيب فيسبوك حول العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأت الأعطال الساعة 6:50 مساء اليوم الإثنين 5 ديسمبر، حسب ما سجل موقع “Downdetector”، لأعطال أصابت بعض الصفحات فى مختلف أنحاء العالم.

اعتذر موقع فيسبوك، بعد أن توقف عن العمل للمستخدمين حول العالم لعدة ساعات



وأوضحت شركة Cloudflare (كلاود فلير) للبنية التحتية للويب أن الأمر كان كما لو أن "شخصًا ما سحب الكابلات من مراكز البيانات الخاصة به (فيسبوك) مرة واحدة وفصلها عن الإنترنت".

وقالت الشركة إن "تغييرات الإعدادات على أجهزة التوجيه الأساسية، التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات خاصتنا، تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال. كان لهذا تأثيره ... توقفت خدماتنا".

ينقسم الإنترنت إلى مئات الآلاف من الشبكات، وتمتلك الشركات الكبيرة مثل فيسبوك شبكاتها الخاصة الأكبر المعروفة باسم الأنظمة المستقلة.



من أجل توجيه الأشخاص إلى مواقع الويب التي يرغبون في زيارتها، تبحث "بي جي بي" في جميع المسارات المتاحة التي يمكن أن تنتقل عبرها البيانات وتختار أفضل طريقويقدر آخرون أن خسارة الإيرادات للشركة قد تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار.

وتأتي هذه الضربة لسمعة فيسبوك في وقت صعب، إذ مثلت موظفة سابقة في فيسبوك - أبلغت عن مخالفات وسربت العديد من الوثائق الداخلية - أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء.

كما يخضع عملاق التواصل الاجتماعي "للتدقيق من قبل الهيئات المنظمة للاتصالات في جميع أنحاء العالم".