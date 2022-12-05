انت الان تتابع خبر التجارة توضح بشأن المبلغ المودع في أحد المصارف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "إشارة لما ذكره النائب هادي السلامي، نود أن نوضح أن المبلغ المودع بمصرف المتحد للاستثمار والبالغ 68 مليار دينار يعود إلى عام 2018 وتم ايداعه بحساب صندوق دعم التصدير وبموجب توجيهات صدرت للايداع والتعامل مع المصارف الاهلية وفق التعليمات النافذة واجازات عمل الصيرفه ".وأضافت، أن "كتاب البنك المركزي العراقي في حينها أكد أن المصرف معرف ومجاز من قبله ويخضع لاشرافه ومراقبته ولم يشير إلى وجود اي مشاكل لدى المصرف المتحد للاستثمار".

وأشارت الوزارة إلى، أن"المبلغ المودع في المصرف يبلغ 68 مليار دينار ويعود لصندوق دعم التصدير وان كافة السحوبات مستمرة من المصرف لغاية اليوم على سبيل الرواتب ومبالغ الدعم والمصاريف التشغلية الأخرى للصندوق".

وكان مصدر من داخل لجنة النزاهة النيابية أفاد، يوم امس، باختفاء 69 مليار دينار من وزارة التجارة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "69 مليار دينار اختفت من أموال وزارة التجارة لدى المصرف المتحد للاستثمار (المحجوز)".

وأشار إلى أن "المصرف يرفض تحويل الأموال إلى الوزارة".