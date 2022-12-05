شكرا لقرائتكم خبر عن " زراعة النواب" توصى ببناء أسوار حول السواقى بدمياط للحفاظ على أرواح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم موافقة مديرية الزراعة والوحدات المحلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط على إقامة أسوار حول مجاميع الري والسواقي الواقعة داخل الكتل السكنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر

وقال النائب حسن عبد الوهاب، أن منع المواطنين من إقامة أسوار حول "السواقى" يعرض المواطنين بقرى دائرته كفر سعد بدمياط للخطر الشديد ولاسيما الأطفال، مشيرا إلى وقوع حادث مؤخرا تسبب فى وفاة طفل بسبب عدم وجود سور حول إحدى السواقى، مطالبا بحصر شامل لكافة المجموعات والسواقى بالقرى داخل الكتل السكنية بدائرة كفر سعد، والسماح للفلاحين ببناء سور حولها فى حدود متر ونصف على سبيل المثال لحماية المواطنين من حطورتها.

ومن جانبه أعلن ممثل وزارة الرى، أن ما يتبع مصلحة الرى الترع العمومية، أما السواقى والمجموعات الخاصة بالمزارعين فهى ألات رى في ملك المنتفع نفسه، وليست ملك لمصلحة الرى.

ومن جانبه كشف ممثل وزارة الزراعة، عن إمكانية تطبيق القرار رقم 615 لسنة 2016 ، على هذه الحالات، والذى يسمح بإنشاء مبانى بشروط ومعايير محددة لإيواء معدات الرى.

وعقب النائب حسن عبد الوهاب، عضو لجنة الزراعة، بضرورة تطبيق ذلك القرار على حالات الأهالى فى دائرته، ليتمكنوا من بناء أسوار حول السواقى والمجموعات، وحماية أبناءهم من الخطر، وأوصت اللجنة بتطبيق القرار رقم 615 لسنة 2016 ، على هذه الحالات، والذى يسمح بإنشاء مبانى بشروط ومعايير محددة لإيواء معدات الرى.