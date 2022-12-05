شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية لوزيرة التضامن: لماذا لم يقوم بنك ناصر بعمل سيارات كما يفعل البريد لدعم المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة رحاب عبد الغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالا لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وقالت خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الإثنين لاستعراض الخطط الخاصة بوزارة التضامن في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، "هناك انخفاض فى عدد فروع بنك ناصر وأعداد قليلة للغاية كما أن أعداد ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك ضعيفة".

واقترحت أن يقوم بنك ناصر بعمل سيارات لصرف المساعدات علي غرار سيارات البريد، متسائلة لماذا لا يقوم بنك ناصر بعمل هذه السيارات طالما أن هناك تراجعا فى فروع بنك ناصر.

وبدورها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن بنك ناصر رسالته مختلفة عن البنوك هو بنك له مهمة تكافلية ويعتبر الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلي أن الوزارة تستثمر البنك فى المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض وغيرها، مضيفة :" هو بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، مشيرة إلي أن البنك لديه 104 فرعا ويتم الاستهداف الوصول إلي 140 فرعا".